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Муся, это ты?

Невротик
Яузская улица, 5

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Благотворительный вечер в поддержку котокафе «Котики на Таганке». Что тебя ждёт: — Живая музыка от исполнителей: Вагон-столовая (акустика), пневмоторакс, The God Syndrome — После выступления музыкальных групп — диджей-сеты: McSauce, ANGELNOVA b2b SOLOVE, генк — Полароидные снимки на память от фотографки в уютной фотозоне — Специальный коктейль от бара — Тату-зона с оригинальными эскизами от тату-мастерицы Любая покупка на мероприятии поможет котикам: средства с татуировок, фотозоны, мерча и специального коктейля пойдут в котокафе. А если не хочется ничего покупать — можно просто оставить донат или принести корм, игрушки, лекарства и другие полезные вещи для котиков (просьба приносить вещи, которые перечислены в посте на фото по данной ссылке (https://t.me/zashtowa/4763)). Для этого будет отдельный стол сбора помощи. Приходите помогать тем, кому сейчас это действительно нужно. Вход свободный.

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