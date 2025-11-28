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Muse. Мировые хиты и великая классика

Кремлёвская набережная, 1

Начало:

Завершение:

от 5375₽ до 15000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. От великой классики до мировых хитов: — Вивальди — Бетховен — Адель — The Beatles В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему нельзя пропустить? Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством. Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов. Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей. Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура.

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