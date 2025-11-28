Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. От великой классики до мировых хитов: — Вивальди — Бетховен — Адель — The Beatles В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему нельзя пропустить? Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством. Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов. Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей. Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура.