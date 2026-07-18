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Москва никогда не спит. Поп-вечеринка

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В середине лета Москве спать не рекомендуется. Тем более в субботу. Возвращают время, когда всё было чуть более глянцевым, поп-хиты звучали из каждой машины, а домой не торопился никто. На сцене — новая волна диджеев, которая унесёт в те самые 2000-е. В ушах — все твои удовольствия. Единственным сложным выбором будет «домой или ещё один трек». Лайнап: Veroniger Golubka Karrusyaa Sofinnka Yoza Karina soc

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