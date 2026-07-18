В середине лета Москве спать не рекомендуется. Тем более в субботу. Возвращают время, когда всё было чуть более глянцевым, поп-хиты звучали из каждой машины, а домой не торопился никто. На сцене — новая волна диджеев, которая унесёт в те самые 2000-е. В ушах — все твои удовольствия. Единственным сложным выбором будет «домой или ещё один трек». Лайнап: Veroniger Golubka Karrusyaa Sofinnka Yoza Karina soc