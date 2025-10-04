ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

московская шумовая мануфактура x московский музыкальный синдикат

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самая неожиданная коллаборация осени. На сцене тебя ждут загадки, автоспорт, нимфы и метатели огненных ножей. 1 состав федя фокин — ударка орлов-давыдовский — синтс петр акассари — гитара анатолий яцков — бас 2 состав витя дрыжов — ударка алиса рейхтман — сакс матвей соколовский — бас арсений атиалови — синт оля фокина — вокал 3 состав маруся нестерова — вокал сатьярт мишра шарма — табла/модуляр александр курганов — синтс оля котрелева — скрипка Оплата на входе.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста