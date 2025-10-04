Самая неожиданная коллаборация осени. На сцене тебя ждут загадки, автоспорт, нимфы и метатели огненных ножей. 1 состав федя фокин — ударка орлов-давыдовский — синтс петр акассари — гитара анатолий яцков — бас 2 состав витя дрыжов — ударка алиса рейхтман — сакс матвей соколовский — бас арсений атиалови — синт оля фокина — вокал 3 состав маруся нестерова — вокал сатьярт мишра шарма — табла/модуляр александр курганов — синтс оля котрелева — скрипка Оплата на входе.