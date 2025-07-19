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Moscow Люто Core Gig

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Treska promo представляет: Вторая металкоровая сходка. Лютые представители жанра в одной обойме. Не пропусти этот знаковый гиг: Challenger Спб — melodic metalcore. Blooddrops Мск — Groove/Metalcore. Eternity Essence Мск — metalcore. Pulsar Мск — metalcore. Режим Выбора Мск — melodic death metal.

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