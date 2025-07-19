Moscow Люто Core Gig
Большая Семёновская улица, 42с3
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Treska promo представляет: Вторая металкоровая сходка. Лютые представители жанра в одной обойме. Не пропусти этот знаковый гиг: Challenger Спб — melodic metalcore. Blooddrops Мск — Groove/Metalcore. Eternity Essence Мск — metalcore. Pulsar Мск — metalcore. Режим Выбора Мск — melodic death metal.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи