Жизнь, наполненная любовью и болью...Как калейдоскоп она проносится в смешанном сознании. Мир вращается, события сменяют друг друга с головокружительной скоростью, и порой трудно уследить за этой каруселью. Мы пытаемся ухватиться за обрывки реальности, собрать их в единое целое, но картина постоянно меняется, ускользает из рук. Мы все в этой жизни пиллигримы. Мы можем быть полезны, но мы никому не нужны. Это горькое осознание приходит к тебе и ты чувствуешь себя одиноким и забытым в этом огромном мире.