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Монолог

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Жизнь, наполненная любовью и болью...Как калейдоскоп она проносится в смешанном сознании. Мир вращается, события сменяют друг друга с головокружительной скоростью, и порой трудно уследить за этой каруселью. Мы пытаемся ухватиться за обрывки реальности, собрать их в единое целое, но картина постоянно меняется, ускользает из рук. Мы все в этой жизни пиллигримы. Мы можем быть полезны, но мы никому не нужны. Это горькое осознание приходит к тебе и ты чувствуешь себя одиноким и забытым в этом огромном мире.

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