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Momo Nas

Mason St. One
ул. Большие Каменщики, 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Вечеринки

Про событие

В клубе царит загадочная атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перфомансами от лучших артистов электронной культуры и будоражащим иммерсивным шоу. MOMO NAS (EGYPT) HEIFEZ / DUB PEPPER / BOREY FC/DC Dress: Classic, smart casual, black tie, business casual, total black, casual Вход по спискам, пиши имя и фамилию в тг чат

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