В клубе царит загадочная атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перфомансами от лучших артистов электронной культуры и будоражащим иммерсивным шоу. MOMO NAS (EGYPT) HEIFEZ / DUB PEPPER / BOREY FC/DC Dress: Classic, smart casual, black tie, business casual, total black, casual Вход по спискам, пиши имя и фамилию в тг чат