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Маяковский фест

Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

В воскресенье исполнят ноктюрны на водосточных трубах: Тропайя — переплетение речитатива и утончённых движений флегматичного гранжа с бубнами. ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ — всё таки эта гранж-шугейз-баллада выпускается. СВОБОДУ ПОПУГАЯМ — Какой Маяковский? Какой Саксофон? Какие Птицы? НЕЙРО sexX DEPRESSOUNDS — канонический сиетловский саунд 90-х. Звучит по настоящему мрачно, грязно и сыро, как носки твоего деда, забытые в сарае на заднем дворе. Вход свободный.

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