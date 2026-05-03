В воскресенье исполнят ноктюрны на водосточных трубах: Тропайя — переплетение речитатива и утончённых движений флегматичного гранжа с бубнами. ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ — всё таки эта гранж-шугейз-баллада выпускается. СВОБОДУ ПОПУГАЯМ — Какой Маяковский? Какой Саксофон? Какие Птицы? НЕЙРО sexX DEPRESSOUNDS — канонический сиетловский саунд 90-х. Звучит по настоящему мрачно, грязно и сыро, как носки твоего деда, забытые в сарае на заднем дворе. Вход свободный.