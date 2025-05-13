Мария Маркова — актриса, комик, участница передачи «Женский стендап» на ТНТ, полюбившаяся зрителю благодаря своему необычному взгляду на мир и чистому юмору. В концерте Мария много общается со зрителями и шутит о своей жизни в городе и в семье. Ты услышишь такие слова: стразы, книжка, Эрмитаж, медленный, скворечник, нотариус, шагать. И ещё некоторые другие слова. Мария обещает не петь, но как получится.