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Фест для всех любителей забористой движ-малины. При поддержке групп: «Электрические Лорды» — космический стильный стоунер от завсегдатаев Клешни. «Онанн» — мужской металл для настоящих мужиков вопреки «Айрон Мэйден». «Немецкий Михель» — авангардный 12и струнный рок от авангардного стендап-комика. Ну и «Один Манул» — волшебный металл для самых маленьких. Ожидается подорожание билетов.
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