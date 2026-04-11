Фест для всех любителей забористой движ-малины. При поддержке групп: «Электрические Лорды» — космический стильный стоунер от завсегдатаев Клешни. «Онанн» — мужской металл для настоящих мужиков вопреки «Айрон Мэйден». «Немецкий Михель» — авангардный 12и струнный рок от авангардного стендап-комика. Ну и «Один Манул» — волшебный металл для самых маленьких. Ожидается подорожание билетов.