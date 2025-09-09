Спектакль — концерт «Маленький принц» проведёт тебя по загадочному Особняку Смирнова, где в каждом из залов ты повстречаешься с самими собой. С теми, которые забыли радость ежедневных чудес. С теми, кто живёт в клетке тревог за грядущие дни. С теми, кто уже просто перестал мечтать. Ты увидишь их — себя — и тебе откроется путь. Этот путь тебе придётся пройти самим, но ведь только ты знаешь, на что ты на самом деле способен. И что важнее всего именно для тебя. 9 сентября в 20:00 генеральный прогон 10, 17 и 18 сентября в 20:00