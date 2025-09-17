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Mader Nort. Хрущева, Ахунов, Карманов

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Минимализм без минимализма: сочинения русских композиторов, объединённые влиянием минималистской эстетики, но не принадлежащие ей в полной мере. Настасья Хрущева. Пять барочных стратегий — по замыслу композитора, в этом опусе барокко подвергается процессу гниения: четыре части представляют собой четыре стадии. Сергей Ахунов. Джаз Цикл по мотивам одноименного альбома аппликаций Анри Матисса. Образы цирка, народных сказаний и путешествий — в современной академической музыке Павел Карманов. Второй снег на стадионе «Я хочу писать музыку, чтобы порадовать человека. Я пишу для водителя троллейбуса. Он меня волнует гораздо больше, чем профессор из консерватории» Настасья Хрущева. Русские тупики Под тупиками имеются в виду лабиринты красоты, в которых бесконечно повторяются паттерны, сотканные из музыки XIX века.

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