Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизационное стендап-шоу «Любовь - это...», где три комикессы и один весельчак попробуют разобраться, как сделать идеальное предложение. Приглашенный эксперт ответит на вопросы зрителей и расскажет, как в 2025 году удивляют своих вторых половинок.
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