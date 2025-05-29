Импровизационное стендап-шоу «Любовь - это...», где три комикессы и один весельчак попробуют разобраться, как сделать идеальное предложение. Приглашенный эксперт ответит на вопросы зрителей и расскажет, как в 2025 году удивляют своих вторых половинок.