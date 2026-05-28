ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Быть собой. В сиянии 3000 свечей

Театр Эстрады, Берсеневская набережная, 20/2

Начало:

Завершение:

от 3600₽ до 12000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Рок-хиты в исполнении оркестра и хора, заряжающие энергией и освобождающие желания. Всё, что мешает двигаться вперёд, останется за порогом — потому что этот вечер заряжает энергией и смелостью, как высоковольтная розетка. Звук живого оркестра, мощь мужского хора и женского вокала, ритмы Muse, Pink Floyd и Led Zeppelin — не для тихой рефлексии, а для внутреннего пробуждения. Вместо туманных грёз — взрыв чистой энергии. Это твоя личная кнопка «вперёд». Быть собой — значит разрешить себе больше. Больше желать. Сильнее чувствовать. Смелее действовать. Этот концерт — не про прошлое, а про тебя настоящего и того, кем ты готов и можешь стать. 3000 свечей здесь — не элемент романтики, а факелы для внутреннего огня. Они не тают — они передают импульс. Связывают тебя с энергией, бьющей со сцены и с каждым, кто пришёл услышать себя настоящего в этом мощном потоке звука и смыслов. С этого концерта уходишь полным сил и с ясной уверенностью: всё возможно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста