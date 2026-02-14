Интеллектуальное свидание с искусством, где ты разберёшь не сентиментальные открытки, а настоящую «кухню» великих мастеров. Любовь — сильнейший бренд в истории человечества, и ты проследишь, как его создавали, упаковывали и продавали гении живописи. В программе вечера: дегустация изысканных вин и беседа о страсти, воплощённой в красках и мраморе. — Как Боттичелли и Канова создали вечные логотипы любви — Венеру и Амура — Почему «Поцелуй» Климта — это не романтика, а сложная визуальная формула власти и страсти — Какую роль в этой истории сыграли «взломщики» бренда: личный миф Шагала, нервный реализм Шиле и философская загадка Магритта — Почему любовь у Рубенса — товар для элиты, а у Мухи — уже массовый продукт — Как Энди Уорхол превратил богиню любви в поп-икону и поставил точку в этой истории Лекцию прочитает искусствовед Арина Калачева, специалист по западному и русскому искусству 15-20 веков. А сопровождать её будет винный сет с несколькими экземплярами вина. Вид на вечернюю Москву, бокал хорошего вина и путешествие по 500-летней истории любви в искусстве — идеальное начало праздничного вечера.