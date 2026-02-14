ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Love is Art: как художники создавали главный бренд всех времён

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВ

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Интеллектуальное свидание с искусством, где ты разберёшь не сентиментальные открытки, а настоящую «кухню» великих мастеров. Любовь — сильнейший бренд в истории человечества, и ты проследишь, как его создавали, упаковывали и продавали гении живописи. В программе вечера: дегустация изысканных вин и беседа о страсти, воплощённой в красках и мраморе. — Как Боттичелли и Канова создали вечные логотипы любви — Венеру и Амура — Почему «Поцелуй» Климта — это не романтика, а сложная визуальная формула власти и страсти — Какую роль в этой истории сыграли «взломщики» бренда: личный миф Шагала, нервный реализм Шиле и философская загадка Магритта — Почему любовь у Рубенса — товар для элиты, а у Мухи — уже массовый продукт — Как Энди Уорхол превратил богиню любви в поп-икону и поставил точку в этой истории Лекцию прочитает искусствовед Арина Калачева, специалист по западному и русскому искусству 15-20 веков. А сопровождать её будет винный сет с несколькими экземплярами вина. Вид на вечернюю Москву, бокал хорошего вина и путешествие по 500-летней истории любви в искусстве — идеальное начало праздничного вечера.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста