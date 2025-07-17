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Live Brutal Show

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 425₽ до 450₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Любители тяжёлых риффов и мощных барабанных битов, встречайте — в рамках сурового мероприятия Brutal Metal Show на сцене клуба Live Stars выступят: Heading North Warmoth Impure Irritert Necheshthiron ...и специальные гости. На входе билет на одного будет стоить дороже. Готовься к жёсткому урагану, который разнесёт все твои ожидания — это будет незабываемое шоу, полное энергии и тщательно отработанных треков. Бронь столиков 8-499-375-2014 (также WhatsApp)

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