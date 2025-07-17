Любители тяжёлых риффов и мощных барабанных битов, встречайте — в рамках сурового мероприятия Brutal Metal Show на сцене клуба Live Stars выступят: Heading North Warmoth Impure Irritert Necheshthiron ...и специальные гости. На входе билет на одного будет стоить дороже. Готовься к жёсткому урагану, который разнесёт все твои ожидания — это будет незабываемое шоу, полное энергии и тщательно отработанных треков. Бронь столиков 8-499-375-2014 (также WhatsApp)