Листья падают, падают… Меня не радуют, радуют… Ветра дуют, дуют… Дождь куют, куют… Все тот же я, я… Самый депрессивный мальчик в школе… Илья… В этот печальный вечер для тебя сыграют: Звонь — ритуальный дроун-нойз; meat_syktyvkar — шоу больших мыльных пузырей; Никодим — бард-нойз; Изба Гамаюна лайв — звуковой эротический коллаж; Федя Фокин — академическая музыка; Бред Нелюбов — шумовое шоу. Секретные Гости: гипнагогия Зачем нам осень… Мы вроде не просим…