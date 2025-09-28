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Листопад…

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

222₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Листья падают, падают… Меня не радуют, радуют… Ветра дуют, дуют… Дождь куют, куют… Все тот же я, я… Самый депрессивный мальчик в школе… Илья… В этот печальный вечер для тебя сыграют: Звонь — ритуальный дроун-нойз; meat_syktyvkar — шоу больших мыльных пузырей; Никодим — бард-нойз; Изба Гамаюна лайв — звуковой эротический коллаж; Федя Фокин — академическая музыка; Бред Нелюбов — шумовое шоу. Секретные Гости: гипнагогия Зачем нам осень… Мы вроде не просим…

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