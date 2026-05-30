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Лисий Фест

Тишинка
Тишинская площадь, 1 стр 1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 6+
Необычное
Фестивали

Про событие

Выставка-фестиваль домашних лис. Тебя ждут: — Милые лисята. — Показательные выступления, трюки от дрессированных собак, а также увлекательные демонстрации от кинологов и других специалистов. — Зона настольных игр. — Мастер-классы и лекции: ветеринары, кинологи, опытные заводчики поделятся ценными советами по уходу, воспитанию и содержанию различных видов животных. — Ярмарка от мастеров и мастериц. Только ручные работы. — Фотозоны: незабываемые снимки очаровательными моделями. — Конкурсы и подарки. И, конечно, домашние лисы Расписание лекций и мастер-классов: https://vk.com/ff_fest Билеты в день мероприятия на входе — 1500р С питомцами вход исключительно по предварительному согласованию.

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