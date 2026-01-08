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Линда

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт, где главная сцена превратится в портал между реальностью и сновидениями, а песни, словно заклинания, оживут и перенесут тебя за грань привычного. Линда тонко и пронзительно общается с аудиторией через свои композиции. Ты окунёшься в атмосферу мистической красоты, где этнические мотивы переплетаются с современным звучанием, приоткрывая дверь в параллельный мир. Её музыку невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру; возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно – огромного числа поклонников всех возрастов. Каждое выступление – событие с мощной энергетикой и впечатляющим сценическим представлением. Репертуар артистки меняется год от года, а каждая новая работа «взрывает» чарты и вызывает восторг у слушателей и критиков. В этот вечер ты услышишь песни с последнего альбома «ДНК Мира» и хиты, которые стали частью культурного кода поколения: «Мало огня», «Ворона» и другие. Сбор гостей в 19:00.

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