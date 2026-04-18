Саундтрек для падения с древа будней в слоу-мо. Окутанный дымом Lenivetz медленно перебирает лапами, но лишь сильнее нагоняет на себя морок сверхнизких частот. Медленно качаясь на волнах овердрайва, он сотрясает окрестности оглушающим рыком, погружая слушателей в пучины кислотных океанов. Океанов гудронового саунда, из которого не хочется выбираться. Что же делать? Слушать, впитывать, резонировать вместе со стенами, да и самой матушкой-Землёй. Объявляется охота на дикую музыкальную фауну: Lenivetz — утонченно-потусторонний пост-металл. Варвар — пещерный найс-рок. Hexenblatt — оккультный стонер-сладж. PoHu! — хаотичные мелодии и эксцентричные танцы. Билеты на входе — 800р