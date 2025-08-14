Нежный вайб тропических островов незаметно сменяется атмосферой жаркой вечеринки с танцами на пляже до самого рассвета. Legruvy — интернациональный коллектив, который уже успел покорить сердца зрителей джазовых клубов ярким современным саундом и энергией, а также запомниться зажигательными выступлениями на фестивалях «Chess&Jazz 2024, «Джаз-пленэр», «International Meditation Day». Все дело в основе-основ афро-музыки — в настоящем африканском груве, а еще в искреннем исполнении, мощной и бескомпромиссной подаче. Группа представит собственные версии известных композиций от современного джаза и соула до регги и фанка и r’n’b. Ты точно узнаешь хиты Майкла Джексона, Джеймса Брауна, Боба Марли и Адель, и захочешь снова и снова слушать модные треки Джоржи Смит и Tank & the Bangas. В этот вечер на сцену выйдут музыканты из разных стран: здесь встретились жаркий Камерун, солнечная Греция, экзотический, загадочный Мадагаскар и, конечно же, Россия.