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lactic acid

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Заключительное шоу легенд московской гараж/лоу-фай сцены lactic acid в честь 10-летней годовщины. К чёрту: переростков, изображающих, что им 19 лет; бесконечные прощальные туры эстрадных оккупантов; школу, велик, девчонку, работу, машину, жену, жизнь; Хорошее искусство должно жить не более 10 лет, особенно если оно отражает ярость юности. Лучшие группы уходят на пике своей формы и содержания. Идеальный майндсет, это благодарить прошлое, но идти в будущее. В Москве отпевать будут «occeans» и «короткая любовь». Вход на прощальную службу бесплатен.

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