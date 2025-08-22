Заключительное шоу легенд московской гараж/лоу-фай сцены lactic acid в честь 10-летней годовщины. К чёрту: переростков, изображающих, что им 19 лет; бесконечные прощальные туры эстрадных оккупантов; школу, велик, девчонку, работу, машину, жену, жизнь; Хорошее искусство должно жить не более 10 лет, особенно если оно отражает ярость юности. Лучшие группы уходят на пике своей формы и содержания. Идеальный майндсет, это благодарить прошлое, но идти в будущее. В Москве отпевать будут «occeans» и «короткая любовь». Вход на прощальную службу бесплатен.