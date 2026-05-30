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Кусок Пати

Лофт Рояль, Слободской переулок, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 3000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Эй, пират Нового Мира! Устал от бесконечных погонь? Пора бросить якорь в самой злачной бухте Гранд Лайн. Этим вечером будешь гулять так, будто за твою голову назначена награда в миллиард белли. Что тебя ждет на борту? Барбекю от Санджи и спецпредложения от Нами: бармены смешают коктейли, которые заставят даже Зоро найти дорогу. Косплей-шоу: Посмотри на любимых героев с новой стороны. Заявки принимаются до 15 мая: https://vk.com/onepiecefanparty Можешь импровизировать на Гостевом конкурсе. Танцы до потери сознания: Брук уже настроил свою гитару на максимум. Отборные саундтреки вперемешку с хитами, и конечно пиратские биты на целый вечер. Конкурсы с перчинкой, ярмарка, квиз, розыгрыши, фотозона и атмосфера полной свободы с дорогими накама.

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