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Эй, пират Нового Мира! Устал от бесконечных погонь? Пора бросить якорь в самой злачной бухте Гранд Лайн. Этим вечером будешь гулять так, будто за твою голову назначена награда в миллиард белли. Что тебя ждет на борту? Барбекю от Санджи и спецпредложения от Нами: бармены смешают коктейли, которые заставят даже Зоро найти дорогу. Косплей-шоу: Посмотри на любимых героев с новой стороны. Заявки принимаются до 15 мая: https://vk.com/onepiecefanparty Можешь импровизировать на Гостевом конкурсе. Танцы до потери сознания: Брук уже настроил свою гитару на максимум. Отборные саундтреки вперемешку с хитами, и конечно пиратские биты на целый вечер. Конкурсы с перчинкой, ярмарка, квиз, розыгрыши, фотозона и атмосфера полной свободы с дорогими накама.
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