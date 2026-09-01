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Культура Бас-Лайна #9

Невротик
Яузская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Про музыку, людей и атмосферу дружелюбного андерграунда во всём разнообразии. Девятая глава встречает осень в особом составе — с утончённым женским взглядом на ломаные секции, любимые находки и проверенные временем нетленки. Жанр: драм-н-бейс Лайн-ап: Annagao / Liloo / Louise_wi / Mastepanova / Nasbass / Oksig / Trisa При поддержке: Original Momojin (голос) Sunselity (анимация) Вход: свободный / донат — по желанию

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