Про музыку, людей и атмосферу дружелюбного андерграунда во всём разнообразии. Девятая глава встречает осень в особом составе — с утончённым женским взглядом на ломаные секции, любимые находки и проверенные временем нетленки. Жанр: драм-н-бейс Лайн-ап: Annagao / Liloo / Louise_wi / Mastepanova / Nasbass / Oksig / Trisa При поддержке: Original Momojin (голос) Sunselity (анимация) Вход: свободный / донат — по желанию