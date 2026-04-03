Метры инструментального прог-панка очень активно и громко возвращаются снова на круги отечественного музыкального движа, сначала выпустив свой чумовой альбом, а теперь соорганизуясь в концерт, предлагая растечься на нём уже в эту пятницу. Билет на входе — 1500р