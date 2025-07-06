Это будет 24ое мероприятие в серии фестивалей, посвящённых экспериментальной электронной музыке и визуальному искусству. Музыкальная часть фестиваля затрагивает многие грани отечественного андеграунда — от вдумчивого глубокого эмбиента до экспериментов в духе минимализма и холодного индустриального техно. В музыкальной части фестиваля примут участие: II:II & G.O-D. Basic Helix Kolya Prya Диоген doab (Droning Room, Old Moss, Accasari)