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Круги на воде XXIV

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Это будет 24ое мероприятие в серии фестивалей, посвящённых экспериментальной электронной музыке и визуальному искусству. Музыкальная часть фестиваля затрагивает многие грани отечественного андеграунда — от вдумчивого глубокого эмбиента до экспериментов в духе минимализма и холодного индустриального техно. В музыкальной части фестиваля примут участие: II:II & G.O-D. Basic Helix Kolya Prya Диоген doab (Droning Room, Old Moss, Accasari)

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