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Кремация Бонифация

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вообрази себе, что все эмоции закончились, и остался только «Расклад» — новый альбом после шестилетнего перерыва от постпанк группы «Кремация Бонифация». За это время ребята успели пересобрать себя заново, чтобы выдать звук, который будет приходить к тебе в радужных снах и ночных кошмарах. Музыка от сломанных людей для сломанных людей. Поддержат КБ в этот вечер готические принцы из группы Май Искариот.

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