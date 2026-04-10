Там, где кончается край кровати — начинаются зверства. Следуй указателям, что бы сбежать от наскучившей теплой кровати прямо к её краю и заглянуть в пучину непрекращающегося хаоса. От мягких, медленно погружающих, рифов до самого кричащего поглощающего дна. Не ложися на краю, будешь съеден к следующему утру. Безумствуют: umbra, Деформация детства, Доктор/Врач, 05:30, Микролифт