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Там, где кончается край кровати — начинаются зверства. Следуй указателям, что бы сбежать от наскучившей теплой кровати прямо к её краю и заглянуть в пучину непрекращающегося хаоса. От мягких, медленно погружающих, рифов до самого кричащего поглощающего дна. Не ложися на краю, будешь съеден к следующему утру. Безумствуют: umbra, Деформация детства, Доктор/Врач, 05:30, Микролифт
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