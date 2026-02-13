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Котёл разбитых сердец

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Место, где кипят страсти, сожаления и запретные желания. В эту ночь клуб «Свобода» станет алтарём любви и её грехов — местом, где шепот признаний смешивается с эхом разбитых обещаний, а тепло чужих рук способно исцелить или обжечь. Под звуки чувственной музыки и мерцание огней тебя ждут: — танцы в полумраке, где каждое движение — откровение, — роковые знакомства и случайные взгляды, — настольные игры с привкусом искушения, — бар с напитками для утоления тоски и страсти, — укромная vip-зона для тех, кто хочет скрыться от мира, — каверденс с яркими танцами — just dance и караоке, где можно выплеснуть чувства, — и, конечно, изысканный косплей. Это ночь для тех, кто любил, терял, грешил — и всё равно верит в магию чувств. На входе каждому гостю выдаётся браслет настроения. Здесь строго придерживаются правила: «НЕТ значит НЕТ». Дресс-код Образы разбитых сердец, а может наоборот влюбленные до головокружения. Кожа, бархат, кружево, чёрный, бордо, алый, красный. Просьба избегать чрезмерно откровенных костюмов. Для всех любителей к-поп, аниме, сериалов, комиксов, игр, фильмов, книг, манги и косплея. К-поп, конкурсы, розыгрыши с призами, вкуснейший бар, классная компания и уютный двор (полностью закрытый от посторонних глаз). Паспорт с собой — обязательно.

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