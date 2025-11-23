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Кошка-радио: осенний бал монстров

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ты сидел в подвале, на чердаке, в колодце? Зовут всех бугименов, салли и майков, красавиц и чудовищ, шреков, стичей, циклопов, росомах и саблезубых тигров, вампиров, фавнов, годзилл... Слушай, смотри, танцуй и смейся! Страшило и Муфальда проведут тебя по разным и интересным местам и времени. Кто знает, может именно на этом балу ты найдёшь свою любовь. Особое внимание группе «Узники Азкабана», которая нашла возможность выйти в кошка-радио-передачу!

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