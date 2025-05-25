Открытый микрофон стендап — это формат мероприятия, на котором комики (как начинающие, так и опытные) могут выступить перед аудиторией, чтобы представить свои комедийные номера. Обычно такой формат позволяет всем желающим попробовать себя на сцене, независимо от уровня их подготовки. Готовь свои хихик для стендаперов.