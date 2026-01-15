Классика импровизационного авангарда. Легендарная экспериментальная партитура английского композитора Корнелиуса Кардью носит монументальный характер. Написанная в 1971 году для оркестра непрофессиональных музыкантов Scratch Orchestra, она состоит из семи крупных разделов-«параграфов», построенных на текстах Конфуция (в переводе Эзры Паунда). Исполнение композиции может занять едва ли не целый день: партитура, использущая графические символы и тексты, предоставляет исполнителям большую степень свободы и делает их буквально соавторами этой музыки. Большая группа музыкантов под управлением композитора Алексея Сысоева исполнит три параграфа — 1, 2 и 7.