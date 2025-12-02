Здесь ждут художников звука за свежей порцией красоты, экспериментов и странностей на концерт оркестра дирижируемой импровизации Insomnia Improvisers под руководством Николая Рубанова. Взаимодействие между дирижером и оркестром осуществляется посредством системы знаков (жестов), основанных на системе SoundPainting, некоторые из которых можно будет изучить прямо на концерте. Таким образом, каждый художник звука (участник), а также и каждый зритель, смогут стать полноправными участниками процесса и пробудить собственного «homo ludens» (лат. «человека играющего»). SoundPainting — жестовый язык дирижирования, созданный в 1974 г. американским композитором и дирижером Уолтером Томпсоном (Walter Thompson). В настоящее время полная система достигает 1200 знаков, являясь одной из наиболее разработанных и сложных в импровизационном дирижировании. Оркестр Insomnia Improvisers (АртЭриа Импровайзерс) образовался в результате серии мастер-классов Николая Рубанова по дирижируемой импровизации и вот уже который год как не может себе позволить не выступать по причине большого количества позитивных эмоций, получаемых как исполнителями, так и слушателями. Вход: donation от 100 16+ до 23:00, 18+ после 23:00 Готовь паспорт заранее