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Концерт-погружение «Euphoria in C» (Эйфория в До)

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2600₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Партиципаторный проект, объединяющий танец, голос и камерный оркестр, основанный на культовом произведении американского минималиста Терри Райли «In C». Этот перформанс сильно отличается от привычного слушателю концертного исполнения. Каждый присутствующий здесь влияет на процесс. Синергия движения, голоса и звука создает неповторимую атмосферу и вызывает особое эмоциональное состояние. В основе перформанса лежит партитура «In C», известная своей открытой структурой: музыканты следуют общему материалу, но самостоятельно принимают решения внутри него, постоянно прислушиваясь друг к другу. Танцевальная часть, созданная хореографом Евгением Калачёвым, развивает те же принципы — процессуальность, витальность и коллективность, переводя музыкальную ткань в язык движения. За полтора часа до основного события зрители смогут принять участие в подготовительной практике Embodied music (телесная музыкальная практика), включающей движение и вокальные упражнения. Этот этап позволяет глубже погрузиться в структуру произведения и подготовиться к партиципаторному формату. Проекты Euphoria Orchestra всегда отличаются от обычного формата концерта. В этот раз команда проекта создала перформанс, в котором могут участвовать зрители. Музыкальная основа — «in C» Терри Райли. Медитативное и очень редко исполняемое произведение в Москве. В 18:00 и 19:30

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