Концерт по мотивам «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина Переосмысление великой сказки в виде современного вокально-инструментального произведения, где фольклор и джаз идут рука об руку, где архаические исконно русские мотивы встречаются с ломаной ритмикой, хип-хопом и раггой. Проводники в волшебный мир: три профессиональных вокалиста, фортепьяно, флейта, синтезатор, голос актёра-рассказчика и сопрано саксофон. Дополнением станет диафильм 1967г. с иллюстрациями Л. Пановой.