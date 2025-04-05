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Концерт по мотивам сказки

Гороховский переулок, 19

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1000₽
Возраст 0+
Кино
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт по мотивам «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина Переосмысление великой сказки в виде современного вокально-инструментального произведения, где фольклор и джаз идут рука об руку, где архаические исконно русские мотивы встречаются с ломаной ритмикой, хип-хопом и раггой. Проводники в волшебный мир: три профессиональных вокалиста, фортепьяно, флейта, синтезатор, голос актёра-рассказчика и сопрано саксофон. Дополнением станет диафильм 1967г. с иллюстрациями Л. Пановой.

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