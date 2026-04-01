Документальный фильм от творческого объединения «Проблеск». Будут разбирать творческих и талантливых музыкантов, у которых не набирается много прослушиваний. Узнаешь, как они справляются с этим, кому нужны их песни и что не даёт им сломаться и продолжать заниматься любимым делом. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.