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Документальный фильм от творческого объединения «Проблеск». Будут разбирать творческих и талантливых музыкантов, у которых не набирается много прослушиваний. Узнаешь, как они справляются с этим, кому нужны их песни и что не даёт им сломаться и продолжать заниматься любимым делом. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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