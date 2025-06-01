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Комики против проблем

Садовая-Кудринская улица, 20

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Уникальное импровизационно-комедийное шоу «Комики против проблем», где твоё недовольство становится пищей для остроумия наших ведущих. Поделись с комиками тем, что тебя беспокоит, и наблюдай, как виртуозы юмора превращают твою проблему в повод для смеха. И помни: если проблему не удается решить, то комики докажут, что она того не стоит! Ведущие: Митя Сорокин и Семен Васильев

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