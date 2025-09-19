ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

«Код мировых хитов» на виолончелях: симфоническая премьера на панорамной крыше при 1500 свечей

Крытая крыша универмага «Цветной», Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 6500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Что, если бы лучшие поп-хиты планеты сочиняли для виолончелей? Это будет завораживающий эксперимент, в котором культовые мелодии превратятся в нечто гораздо более глубокое. Maroon 5, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Madonna, Lana Del Rey, Lady Gaga — история поп-музыки будет переписана руками мастеров. Ритмичные биты и лирические гармонии, неожиданные каверы и культовые мотивы среди сотен огней сольются в уникальный музыкальный код Roofevents, который транслирует эмоции без слов. От Chandelier до Young and Beautiful, от «Останусь» группы «Города 312» до «Прованса» от певицы Ёлки. Да-да, родные сердцу отечественные хиты тоже в программе! Каждая композиция когда-то определяла музыкальные тенденции, а теперь оживёт в новой симфонии Roofevents. Limonсello — популярный столичный квартет, состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Одна из узнаваемых фишек коллектива — яркий визуальный облик: от внешности артистов и электровиолончелей с подсветкой до подачи и трюков барабанщика.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста