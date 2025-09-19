Что, если бы лучшие поп-хиты планеты сочиняли для виолончелей? Это будет завораживающий эксперимент, в котором культовые мелодии превратятся в нечто гораздо более глубокое. Maroon 5, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Madonna, Lana Del Rey, Lady Gaga — история поп-музыки будет переписана руками мастеров. Ритмичные биты и лирические гармонии, неожиданные каверы и культовые мотивы среди сотен огней сольются в уникальный музыкальный код Roofevents, который транслирует эмоции без слов. От Chandelier до Young and Beautiful, от «Останусь» группы «Города 312» до «Прованса» от певицы Ёлки. Да-да, родные сердцу отечественные хиты тоже в программе! Каждая композиция когда-то определяла музыкальные тенденции, а теперь оживёт в новой симфонии Roofevents. Limonсello — популярный столичный квартет, состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Одна из узнаваемых фишек коллектива — яркий визуальный облик: от внешности артистов и электровиолончелей с подсветкой до подачи и трюков барабанщика.