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Клыки

Fabula Hq
Самокатная улица, 4с1

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Завершение:

от 2200₽ до 3400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Аппликация (Applique) и Волчок (Volchok) обнажают клыки тактильный образ, вдохновлённый субкультурными и андеграундными течениями, воплощённый в инсталляции совместно с художником Sasha RTS Объект действия — арт-галерея «Fabula», где одежда, музыка и искусство превратятся в единый объект созерцания. Диджеи: Philipp Gorbachev Kirill Shapovalov Roma Ptashenko Hipushit Maksimovna Matvey Schetinkin Mark S Sasha RTS Sem Smirnov Vasilii Volchok Maria Berlinskaya

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