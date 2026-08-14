Аппликация (Applique) и Волчок (Volchok) обнажают клыки тактильный образ, вдохновлённый субкультурными и андеграундными течениями, воплощённый в инсталляции совместно с художником Sasha RTS Объект действия — арт-галерея «Fabula», где одежда, музыка и искусство превратятся в единый объект созерцания. Диджеи: Philipp Gorbachev Kirill Shapovalov Roma Ptashenko Hipushit Maksimovna Matvey Schetinkin Mark S Sasha RTS Sem Smirnov Vasilii Volchok Maria Berlinskaya