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Аппликация (Applique) и Волчок (Volchok) обнажают клыки тактильный образ, вдохновлённый субкультурными и андеграундными течениями, воплощённый в инсталляции совместно с художником Sasha RTS Объект действия — арт-галерея «Fabula», где одежда, музыка и искусство превратятся в единый объект созерцания. Диджеи: Philipp Gorbachev Kirill Shapovalov Roma Ptashenko Hipushit Maksimovna Matvey Schetinkin Mark S Sasha RTS Sem Smirnov Vasilii Volchok Maria Berlinskaya
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