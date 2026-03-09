Кирилл Мазур
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 2800₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Кирилл Мазур — участник проектов «Stand Up ТНТ», финалист шестого сезона шоу «Открытый Микрофон ТНТ». Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам тебе рекомендуют приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за 30 мин до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.
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