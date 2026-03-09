Кирилл Мазур — участник проектов «Stand Up ТНТ», финалист шестого сезона шоу «Открытый Микрофон ТНТ». Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам тебе рекомендуют приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за 30 мин до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.