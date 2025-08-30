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Кипиш

Московская область, место будет сообщено после бронирования

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от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Тьомные грувы в последнюю ночь лета... Вокруг только лес, а воздух пронизан низкочастотными вибрациями... Саундтрек для этого шабаша доставят: kostopraw xylem sashapro552 yowo b2b perfect person yunu4ki matthewbabkin meli+hii asthmadeusex morgulxk Координаты (московская область) будут секретно высланы за три дня до ивента. Билет/координаты: 500р (400 с репостом https://t.me/youwillbehappyy/5 )

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