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Тьомные грувы в последнюю ночь лета... Вокруг только лес, а воздух пронизан низкочастотными вибрациями... Саундтрек для этого шабаша доставят: kostopraw xylem sashapro552 yowo b2b perfect person yunu4ki matthewbabkin meli+hii asthmadeusex morgulxk Координаты (московская область) будут секретно высланы за три дня до ивента. Билет/координаты: 500р (400 с репостом https://t.me/youwillbehappyy/5 )
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