Музыкальный вечер при свечах в одном из самых красивых павильонов ВДНХ — «Мраморном зале» павильона Республики Казахстан. Под мерцание свечей Imperialis Orchestra погрузит тебя в незабываемое путешествие в мир кино. Тебя ждут лучшие саундтреки из культовых мировых фильмов, исполненные виртуозным оркестром. Погрузись в атмосферу любимых кинолент, переживи знакомые эмоции заново, насладись великолепием музыки в исполнении лучших музыкантов в этот вечер. Прозвучат шедевры самых ярких кино-композиторов: Ханс Циммер, Людовико Эйнауди, Абель Коженёвски, Джон Уильямс и другие музыкальные легенды кинематографа. Концертная программа состоится в самом невероятном месте с витражом купола и величественными мраморными колоннами, которые создают уникальную атмосферу для восприятия музыки. На площадке работает бар. Сбор гостей: 19:20. Начало концерта: 20:00.