На пару часов отключиться от городской суеты и посмотреть любимый фильм на Крыше. Свет гирлянд мягко освещает пространство, подчеркивая магию момента. Киносеансы начинаются с закатом солнца, превращаясь в настоящее шоу света гирлянд, свечей и атмосферы. Каждый фильм становится частью уникального вечера, ведь смотреть кинофильмы под открытым небом — это нечто особенное. Сюжет: Писатель и безнадёжный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицжеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. На крыше есть бар, поэтому вход со своими напитками невозможен, но ты можешь принести с собой еду и закуски.