Кинопоказ в камерном пространстве на крыше. Она — богатая наследница, он — парень с лесопилки. Трогательная мелодрама с Райаном Гослингом. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).