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Kimchi Day

«Депо. Москва» Фудмолл
Лесная ул., 20 стр.3

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Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Яркий праздник корейской кухни — фестиваль кимчи Kimchi Day. Фестиваль «Kimchi Day» приурочен к Международному дню кимчи, который отмечается 22 ноября. Ноябрь — традиционное время заготовки кимчи на зиму, и на фестивале ты сможешь разделить атмосферу этого особенного праздника, посвящённого корейской культуре, гастрономии и гостеприимству. В течение всего дня гостей ждут тематические мероприятия: — Увлекательные мастер-классы по приготовлению кимчи от знаменитого мастера Елены Сердюковой — Дегустации корейских продуктов, рамёна и ароматного чая — Зажигательная концертная программа с выступлениями артистов, танцами и морем позитива Также ты сможешь посетить стенды компаний Lotte, HiteJinro, Daesang и других брендов, где у тебя будет возможность попробовать представленную продукцию и познакомиться с последними новинками. Это событие организовано Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. (aT) в сотрудничестве с такими компаниями, как Lotte Confectionery, Lotte Chilsung, HiteJinro, Daesang, Lanix M и Национальной организацией туризма Кореи, а также Корейским Культурным Центром.

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