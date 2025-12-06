Из Брянска едут Kick Chill — настоящий локомотив независимой местной сцены. Их громкий, сокрушительный и отчаянный панк-рок балансирует на грани нойз-рока и пост-хардкора, а песни рассказывают о людях и животных, которым «всё надоело», скоро их музыку можно будет услышать в большом кино в фильме «Здесь был Юра». Поддержат ребят громкие лязгающие «ПЫЖ» и земляки «истерика».