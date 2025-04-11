Катя Котофеева и Заур Туганов
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Заур Туганов - Победитель шоу «Звезды» на НТВ в составе команды «Регионы». Участник Stand Up на ТНТ, двукратный финалист Big Money Mic VK Катя Котофеева - «Женский стендап», «Comedy Баттл» на ТНТ, победитель Money Mic от VK. Stand Up концерт двух известных в интернете и на телевидение комиков. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать Сбор гостей за час до начала программы Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).
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