ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Катя Котофеева и Заур Туганов

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Заур Туганов - Победитель шоу «Звезды» на НТВ в составе команды «Регионы». Участник Stand Up на ТНТ, двукратный финалист Big Money Mic VK Катя Котофеева - «Женский стендап», «Comedy Баттл» на ТНТ, победитель Money Mic от VK. Stand Up концерт двух известных в интернете и на телевидение комиков. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать Сбор гостей за час до начала программы Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста