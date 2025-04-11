Заур Туганов - Победитель шоу «Звезды» на НТВ в составе команды «Регионы». Участник Stand Up на ТНТ, двукратный финалист Big Money Mic VK Катя Котофеева - «Женский стендап», «Comedy Баттл» на ТНТ, победитель Money Mic от VK. Stand Up концерт двух известных в интернете и на телевидение комиков. Приходи посмеяться вживую и вкусно поужинать Сбор гостей за час до начала программы Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).