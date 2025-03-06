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Карина Мейханаджян

Культурный центр «Зеленоград», Центральная пл., 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Карина Мейханаджян — комик, резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Ну мам» на канале Labelsmart. Карина известна своим умением мастерски использовать самоиронию и сарказм, что делает её выступления не только смешными, но и остроумными. Её способность остро и тонко шутить о самой себе, окружающих, а также рефлексировать на темы самооценки, межличностных отношений и повседневной жизни, обеспечивает зрителю не только волну смеха, но и моменты для размышления о жизни, отношениях и самопознании.

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