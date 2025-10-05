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капитан_ненавидит_м0ре — главные адепты ленинградского «плохого» звука, покажут столице бодихоррор «R человек» под аккомпанемент гул@ и скрежета своих избранных произведений. вещивкартоннойкоробке — тяжёлый_вязкий_sound напомнит тебе о безразличии холодного мегаполис@. Тебя подготовит симбиоз ИИ и человека — кибер60ль.
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