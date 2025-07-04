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Как я сюда попал?

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Cтранная музыка, непонятная тусовка и приятные люди. Невольно задаёшься вопросом: «как я сюда попал?» Тату по цене расходников, а ещё скейт можно выиграть! Настоящий, кастомный, крутой. Для тебя играют: Маркер, Хей Оливер, пешт, Домой не по пути.

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